الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: الرئيس أكد ضرورة استمرار العمل المشترك مع تشاد لوقف إراقة الدماء بالسودان

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الوفد المصري لدولة تشاد هدفها الأساسي مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد، وكيفية تطويرها، وكذلك مناقشة الأزمة السودانية.

 

الأزمة السودانية

وأكد شكري، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التشادي جاءت حول تطورات الأوضاع في السودان، لاحتواء الأزمة والتوصل لحل سلمي لخدمة الشعب السوداني.

وأضاف في حديثه، أن الحفاظ على المؤسسات السودانية أمر مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن رسالة الرئيس السيسي حملت، وتضمنت التطورات الخاصة بالسودان، وأهمية التنسيق بين دول الجوار من أجل التعاون لوقف إراقة الدماء بالخرطوم.

 

أضرار دول الجوار

وتابع:" لا بُد من حجب أي تأثيرات سلبية تقع على دول الجوار للحفاظ على الأمن والاستقرار للسودان، لذا من الضروري عدم انزلاق السودان لمرحلة من الصراع وعدم الاستقرار".

وأردف، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة استمرار العمل المشترك لاستكشاف مواضع التعاون التي تعود بالنفع على البلدين، خاصة أن العلاقات المصرية السودانية راسخة عبر مر التاريخ.

سامح شكري شكرى الخارجية المصرية تعاون مصر مع تشاد على مسئوليتي

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