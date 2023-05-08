الخارجية الأمريكية: بلينكن يرغب فى زيارة الصين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يريد زيارة الصين، بعد أن ألغى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين رحلته في وقت سابق من هذا العام؛ بسبب بالونات التجسس في بكين.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، بأنه يعتزم الذهاب "عندما تسمح الظروف بذلك، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وتأتي التصريحات بعد أن التقى السفير الأمريكي لدى الصين بوزير خارجية بكين، وقال بيرنز في تغريدة: "ناقشنا التحديات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وضرورة استقرار العلاقات وتوسيع الاتصالات رفيعة المستوى".

ورفضت الصين مرارًا طلبات واشنطن لإجراء مكالمات بين كبار المسئولين، منذ أن ألغت الولايات المتحدة خطط سفر بلينكين في فبراير، وكان بلينكين في طريقه للقاء نظيره وكذلك شي جين بينغ، وكان أول وزير خارجية يزور الصين منذ عام 2018.

لكن البنتاجون كشف عن اكتشاف بالون تجسس صيني، بعد أن سافر عبر الولايات المتحدة القارية بأكملها، وزعمت بكين أنها كانت "منطادًا" تُستخدم في أبحاث الأرصاد الجوية وغيرها من الأبحاث العلمية.

وقال باتيل المسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تأمل في استمرار فتح خطوط الاتصال مع الصين، لافتًا إلى أنه كان الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع الصين أحد المبادئ الأساسية في نهجنا من حيث صلته بهذه العلاقة الثنائية المعقدة للغاية.