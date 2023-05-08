علاء عبد اللاه: 500 مليون جنية تكلفة تنفيذ محطة المحولات المغذية لحدائق العاصمة

اعلن المهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه جارى إنشاء محطة محولات حدائق العاصمة جهد “220/22/22 ك.ف” بقدرة 525 ميجا.ف.ا، حيث تم الانتهاء من اعمال الهيكل الخرساني لمبني الـ GIS ومبني الكنترول وجاري العمل بمبني الميديم وتم توريد جميع كابلات المحطة بإجمالي 124 خلية جهد متوسط للمحطة.

وكشف “عبد اللاه” أن نسبة تنفيذ محطة محولات المدينة بلغت نحو 50% كما تبلغ التكلفة الاجمالية لمشروع محطة محولات حدائق العاصمة، 500 مليون جنيه، مؤكدا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع تنفيذ محطة المحولات وفقا للخطة الزمنية للمشروعات.

وشدد رئيس جهاز حدائق العاصمة، أنه تم التنبية على ضرورة استكمال الاعمال بصورة منتظمةً وتم التنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة سرعة إنهاء الاعمال بالمحطة طبقا للبرامج الزمنيه المحدده

وأعلن “عبد اللاه” أن محطة محولات حدائق العاصمة هي المسئولة عن تغذية جميع المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الاولي من مدينة حدائق العاصمة بتكلفة اجمالية حوالى 500 مليون جنيها وستقوم هذة المحطة بتغذية المدينة بالكامل ومد المشروعات القومية بالكهرباء اللازمة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، انه جارى حاليا تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” وذلك استكمالا لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع.

وأوضح “عبد اللاه” أنه جاري تنفيذ مشروع ضمن مبادرة سكن وذلك لتطبيق مشروع الاستدامة البيئية لمواكب التطورات العالمية المناخية، موضحا أن المشروع يتضمن تنفيذ 402 عمارة سكينة بواقع 9000 وحدة سكينة.

وأوضح في تصريحات له، أن ما يميز نموذج الاسكان الاخضر هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر 20 ٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء

واوضح المهندس علاء عبد اللاه، انه يجري التنسيق مع وحدة الدعم بوزارة الإسكان وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل افقى للاستفادة من ظلال الاشجار وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه وتم مراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة ، فضلا عن انه تم تنفيذ مسارات للدراجات طولى 5 كيلو متر بمختلف المناطق.