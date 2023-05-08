مها نصار: استمتعت بمشاركتي في "سوق الكانتو" وأحب مسلسلات الحقب الزمنية

أعربت الفنانة مها نصار عن فخرها بمشاركتها ضمن مسلسل “سوق الكانتو” خلال شهر رمضان المنقضي، وعن تعاونها مع كل فريق العمل، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه.

وقالت “مها” في تصريح لـ “الدستور” إنها قرأت كثيرًا عن الحقبة التي تدور أحداث العمل فيها، وشعرت أن شخصية “فاطمة” التي جسدتها بالعمل لها أسلوب خاص، ونبرة صوت معينة، لأنها زمن أسرع في التحدث، مشيرة إلى أنها حرصت على تقديمها بالشكل الذي يليق بها، ويتماشى مع الزمن التي تعيش فيه خلال الأحداث، متمنية أن تكون نجحت في تجسيدها بهذا الشكل.

وعن رأيها بمسلسلات التي تتناول الحقب الزمنية، قالت مها نصار إنها تحبها وتستمتع بها جدا، لافتة إلى أن الحقبة الزمنية تخرج صورة حلوة ومختلفة، وتشعر المشاهد براحة شديدة لما يشاهدونه خاصة وأنه يرى زمن وتفاصيل الماضي الذي لم يعيشه من قبل، ويشعره بأنه يريد أن يعيش نفس الأجواء الخالية من الهواتف والانترنت والسوشيال ميديا ومختلفة تمامًا عن عصر السرعة، مؤكدة أن الحب بالماضي كان من القلب حقيقي، لذلك الحقبة الزمنية تجذبها دائمًا.

جدير بالذكر أن الفنانة مها نصار خطفت الأنظار بمشاركتها خلال الموسم الرمضاني الحالي بثلاث أعمال فنية، وذلك من خلال تجسيدها لثلاث شخصيات مختلفين تمامًا عن بعضهما البعض، فهي الفتاة الرقيقة الرومانسية في "سوق الكانتو" بـ "فاطمة"، والصديقة المقربة الخائنة بـ "سحر" في "ضرب نار"، والأخت الاسكندرانية الجدعة بـ "سناء" في "تحت الوصاية"، ونالت إشادات كبيرة من قبل النقاد والجمهور، بسبب اتقانها للشخصيات الثلاث دون أدنى تشابه بينهم.