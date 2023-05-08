جامعة أسيوط تستضيف ندوة علمية بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي بين الممارسات والانتهاكات"

شهدت كلية التمريض بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي بين الممارسات والانتهاكات الأخلاقية"، نظمتها لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية، بالتعاون مع اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي، والدكتورة سماح عبد الله عميدة الكلية، والدكتورة إكرام إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عواطف السيد مقرر لجنة الكلية، والدكتورة نعمة المغربي أمين اللجنة، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الكلية وعدد من الكليات.



وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بكلية التمريض، والقائمين عليها الذين يبذلون جهوداً كبيرة؛ للارتقاء بمهنة التمريض ، وهي المهنة الإنسانية التي تقوم على أسس علمية وأخلاقية إلى جانب المسئوليات والواجبات المهنية من رعاية صحية للمريض، واهتمام به وبأسرته، والمساهمة في التثقيف والإرشاد الصحي للارتقاء بصحة المواطن المصري.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم أن جامعة أسيوط كانت رائدة في استحداث اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي التي تم إنشاؤها منذ عام 2014م؛ لإرساء مبدأ عمل جميع الكليات بلائحة موحدة ونسق واحد تحت مظلة اللجنة المركزية؛ حرصاً من الجامعة على نزاهة البحث العلمي، ونشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي بين شباب الباحثين بالجامعة، مقدماً شكره للكليات، ومن ضمنها كلية التمريض، التي استجابت سريعاً لتعديل اللائحة الخاصة بها؛ لتتماشى مع اللائحة المركزية ؛ مما أسهم في إنجاح المنظومة في وقتٍ قياسي.



وأشارت الدكتورة سماح عبد الله، إلى أن الندوة هدفت إلى الارتقاء بمفهوم البحث العلمي ، والدعوة إلى الالتزام بالقواعد المنظمة له؛ للمساهمة في خلق جيل واع وقادر على مواكبة تطورات وتحديات العلم في العصر الحديث؛ حيث ناقشت عددا من المحاور المهمة في مجالات البحث العلمي من ضمنها: اللائحة المنظمة للجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، والانتهاكات الأخلاقية في بحوث التمريض، وكيفية الحصول على إفادة لجنة أخلاقيات البحث العلمي، أو الكود الأخلاقي، وكيفية تحديد السلوك الخاطئ في البحث العلمي، حاضر فيها الدكتور خالد صلاح أمين اللجنة، والدكتورة عواطف السيد مقرر لجنة الكلية، والدكتورة سارة أبو المجد عضو اللجنة.