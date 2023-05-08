الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الفيوم" تواصل حملاتها للتوعية بتوسعات مشروعات الصرف الصحي (صور)

مياه الفيوم .. تواصل
مياه الفيوم .. تواصل حملاتها التوعوية للتعريف بمشروع توسعات

وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، إدارات المشاركة المجتمعية والتوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بتنفيذ حملات طرق أبواب وتوعية بعدة مناطق بقري “بنى صالح، الجلابه، كفر محفوظ، ودوار جبلة” فى اطار الدور المجتمعى للشركة من خلال مشروع توسعات الصرف الصحى الممول من البنك اﻻوروبى ﻻعادة اﻻعمار والتنمية.

وأوضح  “النجار” في تصريحات له، أن هذه الحملات تهدف إلى تعريف المواطنين بمشروعات الصرف الصحى المنفذه، وحجم الانفاق والجهد المبذول من أجل توفير خدمة الصرف الصحى بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أنه يتم  تعريف المواطنين بآليات الشكاوى ولصق بوسترات تضم وسائل التواصل مع الشركة  للابلاغ عن الشكاوى او الأعطال، بالإضافة  الى التأكيد على تطبيق قواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء كما تم خلال اللقاءات الاستماع إلى شكواى المواطنين ومقترحاتهم.

وأضاف أنه ينبغى العمل  بشكل مستمر على رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين حتى يتسنى تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد.  

جدير بالذكر أن مشروع توسعات الصرف الصحى الممول من البنك اﻻوروبى ﻻعادة اﻻعمار والتنمية، يهدف لخدمة 57 قرية على مستوى المحافظة وهو ما يساهم فى خفض تأثير مياه الصرف الصحى على جودة المياه ببحيرة قارون.

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مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية بمشروع توسعات الصرف الصحي

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