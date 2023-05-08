الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف كيفية اختيار الفرق المشاركة في السوبر المصري

السوبر المصري
السوبر المصري

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام جلسة مع رابطة الأندية المحترفة للاستقرار بشكل نهائي على كيفية اختيار الفرق الأربعة في السوبر المصري المقرر إقامته في أكتوبر المقبل.

واستقر اتحاد الكرة على إقامة السوبر المقبل بمشاركة 4 فرق بدلاً من اثنين باقامة مباراتين في الدور قبل النهائي ومباراة النهائي.

وقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف العام على لجنة المسابقات عدة مقترحات لاختيار بينها منها اختيار أول وثان الدورى و بطل كأس مصر و بطل كأس رابطة الأندية.

وينوى اتحاد الكرة بالاتفاق مع رابطة الأندية على أقيمت السوبر المصري المقبل بابوظبي وفقا للجلسة التى تم عقدها مع مجلس ابوظبى الرياضي على هامش السوبر الذى اقيم مؤخرا يوم الجمعة المقبل وتم الاتفاق على اقامة السوبر المقبل بالإمارات. 

وحصل فريق الأهلي على بطولة السوبر بعد الفوز على بيراميدز بهدف مقابل لاشىء أحرزه علي معلول من ضربة جزاء بعد عرقلة محمود كهربا فى منطقة جزاء بيراميدز. 

واعتذر الزمالك عن خوض مباراة السوبر بسبب قرار لجنة التظلمات بتجميد عقوبة محمود كهربا لحين الفصل في الطعن الذى قدمه الأهلى امام محكمة القضاء الاداري على عدم قانونية لجنة الانضباط التى قررت ايقاف محمود كهربا 12 مباراة بناء على الشكوي المقدمة ضده من الزمالك.

اتحاد الكرة ابوظبى السوبر المصرى ايقاف محمود كهربا بطولة السوبر لجنة الانضباط

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