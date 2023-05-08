"صحة الشيوخ" توصى بإنشاء صيدلية تجارية للتأمين الصحى بمدينة الداخلة

عقدت لجنة الصحة والسكان اجتماعًا اليوم برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب حسين خضير وكيل اللجنة، النائب عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن "إنشاء صيدلية تجارية للتأمين الصحى بمدينة الداخلة – محافظة الوادي الجديد".

أوضح النائب مقدم الاقتراح برغبة أن مدينة الداخلة تبعد عن محافظة اسيوط أكثر من 500 كم وعن مدينة الخارجة أكثر من 200 كم وتسهيلًا على المواطنين وتقديم الخدمة الطبية المتكاملة للتأمين الصحي ومراعاة لمشقة السفر.

وطالب النائب مؤمن معاذ، بضرورة الموافقة على إنشاء الصيدلية التجارية، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وأن توفير هذه الخدمة يعتبر إضافة خاصة في أدوية معينة مثل أدوية الأورام نظرًا لغلو سعرها وعدم وجود بدائل لها في مصر، كما طالب بتطوير منظومة التأمين الصحى في الوادى الجديد عامة من حيث تطوير العيادات وتجهيزها بالمستلزمات وأدوات الكشف وتوفير أطباء في عيادات التأمين الصحي.