الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر هيروين بشبين القناطر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، الاثنين، فلاح بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالهيروين وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وبراءة بائعة خضار من التهمة المنسوبة إليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24699 لسنة 2021 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2756 لسنة 2021، أن المتهمين "ناجي م ع"، 53 سنة، و"ر ع س"، بائعة خضار، 41 سنة، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا كوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا ميثامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز المتهم الأول سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرز المتهم الأول ذخائر (عدد 200 طلقة)، مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه نفاذاً لاذن النيابة العامة انتقلت قوة أمنية صوب مسكن المتهم الأول وبالاقتراب أبصروه يهم بالخروج من مسكنه وممسكا بيده كيس بلاستيكي فتوجهوا صوبه وتمكنوا من ضبطه وانتزعوا منه ذلك الكيس، وتم التحفظ عليه وبفض ذلك الكيس عثر به على أسطوانات حجرية لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر معه على مبلغ نقدي وهاتف جوال، وتم اصطحابه لمسكنه وبتفتيشه عثر بداخل الحجرة الخاصة به على جوالين بداخل أولاهما أسطوانات حجرية لذات الجوهر المخدر وصندوق بلاستيكي يحوي كيسا بلاستيكيا بداخله كمية من الآيس وقالبين لجوهر الكوكايين، وعثر بالجوال الثاني على سلاح ناري بندقية آلية وخزينة وذخائر، وعثر بداخل تلك الحجرة على كيس بلاستيكي يحوي مبلغا نقديا وثلاث قطع من المشغولات الذهبية.

بمواجهته أقر بحيازته وإحرازه لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي متحصلات تجارته والهاتف الجوال للتواصل مع العملاء من تجار التجزئة والسلاح الناري وذخائره للدفاع عن تجارته، وكما أقر المتهم أنه يقوم بتخزين كمية كبيرة من تلك المواد المخدرة المضبوطة لصالح المتهمة الثانية مقابل أجر مالي.

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