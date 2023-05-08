وزيرة الهجرة تكشف أعداد المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ اندلاع الأزمة السودانية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم إجلاء أكثر من 80٪ من الجالية المصرية في السودان.

وأردفت سها أن أعداد الطلاب المصريين في السودان الذين سجلوا في استمارة وزارة الهجرة قد وصل ٥٦١٦ طالبًا، منهم ٨٧٪ منهم طلاب في الجامعات، و٩٪ طلاب في الثانوية العامة، والباقي طلاب الماجستير والدكتوراه.

وشهدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومؤسسة "مصر بلا مرض" للرعاية الصحية، بهدف إدماج الأطباء المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة لتقديم خدمات صحية للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

ووقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من الأستاذ عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة لمياء كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر بلا مرض".

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة دائمًا تضع نصب أعينها الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تقديم الدعم والخدمات تحت مظلة استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك عن طريق التواصل مع أبنائنا أصحاب الخبرة والكفاءات بالخارج لتقديم يد العون والمساعدة لمجتمعنا بكل الصور الممكنة، بما يساعد على نهوضه في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مؤسسة "مصر بلا مرض" تعد إحدى المؤسسات الهامة التي تعمل على الأرض وتسعى لدمج الأطباء المصريين بالخارج في العمل الخيري المصري، تتمتع بخبرة في إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات الصحية، وإننا حريصون على التعاون مع المؤسسة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات أبناء الوطن بالخارج وتوظيفها في العديد من المبادرات البناءة والأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع المصري والتي تعمل عليها الوزارة، وهذه المرة تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية لجميع فئات المجتمع في محافظات الجمهورية كافة.