الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو برلمان جنوب السودان: حركة إقليمية ملحوظة لإيقاف الحرب العسكرية بالخرطوم

إيقاف الحرب العسكرية
إيقاف الحرب العسكرية بالخرطوم

قال استيفن لوال نقور، عضو برلمان جنوب السودان، إن هناك حركة إقليمية واضحة وملحوظة لإيقاف الحرب العسكرية السودانية واستقرار الأوضاع الأمنية بالسودان. 

الأزمة السودانية

وأكد عضو برلمان جنوب السودان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استقرار السودان يعني استقرار دول الجوار أيضاً مثل مصر وجنوب السودان، حيث استمرار هذه الحرب سيؤثر سلباً على دول الجوار بل المنطقة بالكامل.

وأضاف في حديثه، أن هناك قبول من قبل طرفي النزاع في السودان بالمبادرات الإقليمية وخاصة مبادرة إيجاد.

 تضافر الجهود

وتابع: "لابد وأن يكون هناك تضافر للجهود لوضع رؤية موحدة لاستقرار الوضع في السودان". 

واستطرد: "يجب السماح للمساعدات الإنسانية دخول المناطق السودانية بصورة آمنة، كما يجب الالتزام بالهدنات".

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