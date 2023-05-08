الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مزارعون هنود ينضمون إلى تحرك ضد رئيس اتحاد المصارعة

نيودلهي
نيودلهي

اقتحم عشرات المزارعين الهنود نقاط تفتيش للشرطة في نيودلهي، الإثنين للانضمام إلى مصارعات يتظاهرن ضد رئيس اتحاد المصارعة والنائب عن الحزب الحاكم، بتهمة التحرش الجنسي والترهيب.

وينحدر العديد من المصارعين من ولاية هاريانا وهى منطقة لزراعة الأرز، حيث يعيش العديد من السكان على الزراعة.

تحرك المزارعون تلبية لدعوة إحدى المنظمات التي تقف وراء الاحتجاجات الكبرى ضد الإصلاحات الزراعية المقترحة التي استمرت أكثر من عام وانتهت في نهاية 2021.

وتجمع المئات منهم بعد ظهر الإثنين في موقع تظاهرة المصارعات وأنصارهن، مما يوحي بأن التحرك يمكن أن يدوم.

يطالب الرياضيون باعتقال رئيس اتحاد المصارعة الهندي (WFI) بريج بوشان شاران سينغ وهو أيضًا نائب في البرلمان عن الحزب القومي الهندوسي الحاكم.

أصدر تحالف Samyukta Kisan Morcha الذي يضم أكثر من 40 نقابة للمزارعين الهنود بيانًا في نهاية الأسبوع يدين شرطة نيودلهي لحرمان هؤلاء الرياضيين من "حقوقهم المدنية الأساسية".

كما أيد التحالف الدعوات إلى اعتقال سينغ، مضيفًا أنه سينظم احتجاجات على مستوى البلاد هذا الأسبوع.

الشهر الماضي تلقت شرطة نيودلهي شكويين ضد سينغ الذي يدفع ببراءته.

عشرات المزارعين الهنود نيودلهي إتحاد المصارعة الحزب الحاكم التحرش الجنسي

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