افتتاح وتشغيل 3 محطات لتحلية وتنقية المياه الجوفية جنوب مدينة برانى

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد عزالدين جحوش قائد المنطقة الغربية، اليوم الاثنين، 3 محطات لتنقية وتحلية مياه الآبار الجوفية، وذلك استمرارا لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بعمق الصحراء، خاصة بقرى وتجمعات غرب مطروح.

جاء ذلك بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، ومحمد خضر عبدالحميد مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد منصور رئيس قطاع الدعم الفنى بالشركة، والمهندس يوسف شعيب مدير كهرباء مطروح، وعدد من عمد ومشايخ برانى والأهالي.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم افتتاح وتشغيل ٣ محطات لتحلية وتنقية المياه الجوفية جنوب مدينة برانى، وهى: أبوغليلة.. وعلوة المصانع والقبلية، بطاقة ٢٠٠م٣/ ٨ ساعات فى اليوم لكل منها قابلة للزيادة، بما يحقق الاكتفاء للأهالي من مياه المحطات، والتى تم تنفيذها ضمن ١٣ محطة مستهدف إنشاؤها للتيسير على الأهالي وتوفير مياه الشرب النقية في عمق الصحراء.

ووجّه لشركة الكهرباء بالإسراع بتشغيل المحطات على محولات كهرباء بدلا من الديازل، والتوجيه لشركة مياه الشرب بمطروح بالحفاظ على المحطات مع استمرارية التشغيل بالتنسيق مع المهندسين وفنيى التشغيل، وتيسير وصول المياه للأهالي، كذلك مسئولية وصول وتخزين كافة خامات التشغيل والحفاظ عليها.

ووسط فرحة الأهالي بتشغيل المحطات الجديدة، قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير للمنطقة الغربية لجهود المشاركة المجتمعية والإنسانية في العديد من المجالات، كإنشاء محطات تحلية المياه والمساعدات الإنسانية وترميم أسقف المنازل وغيرها، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح، خاصة بالتجمعات الصحراوية وعمق الصحراء.

وقدم اللواء محمد جحوش الشكر والتقدير لمحافظ مطروح على التعاون الدائم والمستمر مع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، وتيسير تشغيل المحطات، وغيرها من الجهود المشتركة المبذولة من أجل تيسير وصول الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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