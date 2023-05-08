الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل زيارة الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة في كالفورنيا

الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل

ترأس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، القداس الإلهي، اليوم الإثنين، بكنيسة البابا كيرلس بكالفورنيا.

وشارك بحضور القداس الإلهي عدد غفير من الشعب المسيحي بكالفورنيا، والكهنة والشمامسة .

وكان قد بدأ الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة زيارته الرعوية لكالفورنيا، يوم السبت الماضي ومن المقرر أن تختتم يوم الجمعة 12 مايو المقبل.

وكان قد استقبل الأنبا رافائيل في بدء الزيارة نيافة الأنبا سيرابيون مطران إيبارشية لوس أنجلوس وتوابعها وعدد من الكهنة والخدام.

وخلال زيارة الأنبا رافائيل الرعوية، يزور كنيسة ماريوحنا وست كوفينا وكنيسة مارمينا ريفرسيد، وكنيسة مارمرقس لوس أنجيلوس وكنيسة القديس موريس وكنيسة القديسة يوستينا.

كما يشارك الأنبا رافائيل خلال زيارته الرعوية في اللقاء العام للمسنين بالإيبارشية ولقاء الشباب الإنجليزي غدًا الثلاثاء، كما يشارك في لقاء لكل الشباب العربي يوم الخميس المقبل.

وخلال الزيارة أيضًا، يزور الأنبا رافائيل دير القديستان كاترين وفيرينا للراهبات بهمت وكنيسة القديسة مونيكا وكنيسة أبو سيفين والأنبا ابرآم بتورانس.

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