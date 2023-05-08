احذر.. 5 عقوبات تنتظر الجاني حال الشروع في ارتكاب جريمة

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل صديقه بسبب خلاف بينهما على شراء المخدرات بمنطقة أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وبدأت الواقعة بأن تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا يفيد بالشروع في قتل شاب بدائرة القسم، وبالتحري تبين نشوب مشادة كلامية بين صديقين لاختلافهما على شراء المواد المخدرة، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على صديقه محدثا إصابته، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

وحسب قانون العقوبات المصري الصادر برقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، بعرف الشروع في الجريمة، بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فيما لا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وحسب المادة 45 من القانون ذاته، يعاقب على الشروع في الجناية بثلاث عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد إلى الحبس مدة تصل إلى نصف مدة العقوبات المقضي بها حال ارتكاب الجريمة، ، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك.