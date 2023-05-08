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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فان دايك يشيد بـ محمد صلاح: "أرقامه تصنع التاريخ وهو لاعب عظيم"

فان دايك وصلاح
فان دايك وصلاح

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع وقائد فريق ليفربول الإنجليزي بقدرات محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وزميله في الفريق، مشيرًا إلى أنه صنع التاريخ بأرقامه.

ومنذ مجيئه إلى ليفربول، حطم محمد صلاح أرقام قياسية عدة ووضع اسمه ضمن اللاعبين التاريخيين للريدز.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول إيكو: "الأرقام تظهر أن صلاح يصنع التاريخ ولا يمكننا إغفال أنه يلعب كجناح، وهو نادر أن يسجل عدد أهداف مثل التي يسجلها من يلعبون في نفس مركزه".

وشارك محمد صلاح في 48 مباراة بقميص ليفربول في الموسم الجاري، وسجل 30 هدفًا وصنع 11 لرفاقه.
وأضاف فان دايك: "هناك الكثير من العمل خلف الكواليس، بالنسبة لـ«مو» ولكنه ينطبق على الكثير من اللاعبين الذين لا يراهم أحد، بالنسبة له أن يكون لائقًا لـ97% من الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا، هو أصعب شيء بجانب الحفاظ على ثبات مستواه في كل مباراة".

واستطرد: "لا أعتقد أن أحد سيجادل في أن صلاح لاعب عظيم في كل الأوقات واستمراريته وثبات مستواه طوال 6 سنوات أمر غير غير عادي، لا أعتقد أنه من النادر قول ذلك، إنه يلعب بثبات وحتى عندما نتعثر يجد طريقة ليكون ذي أهمية للفريق، الحفاظ على الثبات كل 3 أو 4 مباريات، هناك مباريات لا يمكنك خلالها التسجيل ولكن بإمكانك الوصول لهذا المستوى، وأيضًا الحفاظ على لياقتك هذا هو أصعب شيء يمكن فعله".


وأنهى تصريحاته: "الناس لا يتحدثون عن هذه الأشياء كثيرًا، ولكن ربما يجب علينا نحن فعل ذلك، فوق كل ذلك أرقامه تتحدث عن نهفسه؛ في العالم الذي نعيشه الآن ربما يأتي الاحترام بعدما يتوقف عن اللع، ولكنني لا أعتقد أنه يهتم بذلك على كل حل؛ إنه فقط يريد مواصلة فعل ما يفعله وأن يكون مهمًا للفريق، هذا هو الأمر الأساسي".

فيرجيل فان دايك ليفربول محمد صلاح الدورى الانجليزى دوري ابطال اوروبا

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