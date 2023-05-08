الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: مبادرة "أبدأ" تدعم الصناعة بشكل مباشر

مبادرة أبدأ
مبادرة "أبدأ"

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي، إن المبادرة الرئيسية "أبدأ" بدأت في جني ثمارها ونرى زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية وجذب التكنولوجيا وتطويرها داخل مصر وفتح مجال للمشروعات الصناعية بالاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج، وزودت من مشاركة القطاع الخاص القادر على إنجاح مشروعاته.

وأضاف "البهواشي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن المنتجات المصرية دخلت الأسواق وقابلة للتصدير وأصبح لها القبول لدى الأسواق العالمية، مؤكداً أن كل هذه الأمور لم تكن لتحدث إلا إذا من خلال البرامج الإصلاحية التي انتهجتها الدولة المصرية سواء في الجانب الاقتصادي أو الهيكل العام للدولة أو المبادرات الرئاسية المختلفة.

خبير اقتصادي يتحدث عن جهود مبادرة “ابدأ” في توطين الصناعات المحلية

وأضاف أن مبادرة أبدأ تدعم بشكل مباشر الصناعة المصرية، منوهًا بأن الدولة حاليًا تلمس منتجات على أرض الواقع كانت بعيدة كل البعد عن الداخل المصري سواء كانت منتجات الكترونية أو الصناعات الثقيلة أو الأدوية أو والأغذية وغيره.

 

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