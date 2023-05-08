أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتكليف خالد جمال الدین محمود - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) اعتبارا من 9 مايو 2023، ونكشف في هذا التقرير السيرة الذاتية له.

ننشر السيرة الذاتية لـ خالد جمال الدین رئيس كارجاس الجديد

تخرج المهندس خالد جمال من كليه الهندسة جامعة القاهرة عام 1990 وحصل على ماجستير إدارة الأعمال فى 2009 وحصل على العديد من الشهادات والدارسات فى مجال الإدارة والتسويق وإدارة سلاسل الإمداد والأمن والسلامة.

التحق بالعمل بشركة شيفرون العالمية عام 1993 وتدرج بالمناصب والمسئوليات فى مجالات مختلفة مثل الهندسة وإدارة المشروعات والمبيعات وتطوير الأعمال والأمن والسلامة حتى تم تعيينه عضو مجلس إدارة بالشركة ثم التحق بالعمل بشركة الغاز الطبيعى للسيارات كارجارس عام 2021 كمساعد لرئيس الشركة للعمليات ومشرف على الشئون التجارية وإنتاج ومبيعات الزيوت وساهم بجهوده فى تطوير الشركة ونجاحها.