طالبات الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي عن امتحان الجغرافيا: "سهل وياريت اللي جي يبقى زيه"

انتهى طلاب مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، من أداء امتحان مادة الجغرافيا منذ قليل، وسط إشادة من الطلاب بمستوى الامتحان.

وقالت الطالبة، أسماء كريم الطالبة بالصف الأول الثانوي، بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن امتحان الجغرافيا جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنها حريصة على الحصول على الدرجة النهائية في هذه المادة لأنها تحبها جدًا.



وتابعت أنه على الرغم من كون مادة الجغرافيا هي مادة ذات منهج طويل وبه العديد من التفاصيل إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وكانت به بعض الاسئلة البسيطة التي تحتاج إلى إجابات دقيقة.

وأوضحت نعمة حسام الطالبة بنفس المدرسة لـ"الدستور": أنها لم تكن تتوقع أن يأتي الامتحان بهذه السهولة، ولذلك كثفت مذاكرتها للمادة بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذا أسهل امتحان طرأ عليها في ماراثون امتحانات نهاية الصف الدراسي الثاني 2023.



وقالت الطالبة إن امتحان مادة الجغرافيا جاء مرضيًا للطلاب، لأنه كان في مستوى الطالب المتوسط، ولذلك نأمل أن تكون باقي الامتحانات على ذات النحو والمستوى، حتى يكون ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، بسيط ولطيف.



فيما قالت آلاء عبدالرحيم، الطالبة بنفس المدرسة، أنه على الرغم من كون مادة الجغرافيا من أصعب المواد، لأنها تحتوى على تفاصيل عديدة، إلا أن الامتحان جاء بسيط