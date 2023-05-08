الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي تطارد المتسولين في الشوارع

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، حملة للقضاء على ظاهرة التسول، تمكنت خلالها من ضبط عددًا من المتسولين في شوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

ومن جانبه قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحملة تأتي للتصدى بكل حزم وقوة لضبط المتسولين فى شوارع المدينة، وذلك وفقًا لقرار اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا بالقضاء على ظاهرة التسول.

ضمت الحملة، كلا من حنان فوزى مدير مكتب حماية الطفل بالوحدة المحلية بنجع حمادي، و محمد خلف الله، عضو بإدارة المتابعة الميدانية وعضو بلجنة حماية الطفل، وسمية سيد مسئول بإدارة التضامن الاجتماعي بنجع حمادي، وبيومي عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية.

وتفقدت اللجنة جميع شوارع المدينة للقضاء على ظاهرة التسول ومحاربة المتسولين، وحاول العديد من المتسولين الهروب عقب مشاهدة أعضاء اللجنة، فيما قد تم ضبط بعض الحالات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهم.