الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الإسكندرية: انتظام امتحانات النقل في يومها الثالث

جولة وكيل وزارة التربية
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم

قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 منتظمة في يومها الثالث لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ. 

وقام «أبوزيد» بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أبوالعز الحريري الإعدادية بإدارة وسط وبحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ورحاب جابر وكيل الإدارة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين، كما تفقد امتحانات مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية على فترتين، كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة للشئون الفنية العسكرية، وتفقّد لجان كلية النصر للبنين EBS، مؤكدًا على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما أكد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وشدَّد مدير المديرية في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

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مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الابتدائية والإعدادية غرفة العمليات المركزية تعليم الإسكندرية اليوم الثالث للامتحانات

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