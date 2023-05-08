الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم 32 من جلسات الدوار واستكمال الدورات التدريبية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بأسوان

الفعاليات
الفعاليات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وجاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إلى أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع مسؤولي الوحدات المحلية والقروية، تم تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار استهدفت توعية 1600 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى ونجوع مركزي إدفو وكوم أمبو.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء. 

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم استكمال تنفيذ سلسلة الدورات التدريبية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث استهدفت تدريب 300 سيدة وفتاة بقرى قرشة والعلاقي وكلابشة وأبوهور ومرواو ومريا وجرف حسين بمركز نصر النوبة. 

ولفت إلى أن الدورات التدريبية شملت تنفيذ أعمال الخوص والعرجون ومكرميات، بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التي تساهم في تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لاقتحام سوق العمل الحر وإقامة مشروعات إنتاجية تساهم في تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية. 

أسوان التمكين الاقتصادي الدورات التدريبية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المجلس القومي للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

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