الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الاهتمام ببرامج التدريب وتنفيذها وفقًا للمعايير الدولية

من الحدث
من الحدث

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على الاهتمام ببرامج التدريب وتنفيذها وفقًا للمعايير الدولية، وتصميم كل منها بعد تحديد الاحتياجات التدريبية حسب طبيعة العمل ونوع النشاط في المجالات المختلفة مع مواكبة التطور التكنولوجي في القطاعات الصناعية.

وأضاف الوزير - بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال، اليوم الإثنين- أن المتابعة المستمرة للمتدربين وتنمية مهاراتهم بعد الحصول على التدريب المطلوب تعادل في أهميتها المرور بالمراحل التدريبية المختلفة، وذلك للحفاظ على ما تم إنفاقه على الفرق التدريبية.

وأشار إلى أهمية مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وحرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين به وتأهيلهم واعتمادهم محليًا ودوليًا كمدربين، وتوفير برامج تدريبية متنوعة للعاملين بالشركات التابعة للوزارة.

 جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود عصمت، وفدًا من المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس الأمناء، بمناسبة حصول مركز معلومات قطاع الأعمال العام على شهادة الأيزو "21001" الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية المقدمة من المجلس الوطني، وذلك بحضور اللواء سامح شعيب الوكيل الدائم للوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز المعلومات.

أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه في إطار الجهود المبذولة للنهوض بأداء مركز المعلومات وكذلك تحسين أداء العاملين وتنمية مهاراتهم، تم التعاون مع عدد من الجامعات منها الجامعتان الأمريكية والألمانية بالقاهرة لتقديم برامج تدريبية في مختلف المجالات التدريبية خاصة الصناعية للعاملين بالشركات التابعة.

الشركات التابعة الشركات الدكتور محمود العاملين الدكتور صفوت النحاس

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

جنايات المحلة تعاقب عصابة الهجرة غير الشرعية بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه

خبيرة اقتصاد: يجب تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل النقل والتصدير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟