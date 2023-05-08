محافظ المنوفية يبحث مع وفد الإنتاج الحربي و"CRBC" إقامة الجراجات الذكية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربي وممثلي شركة (CRBC) الصينية، إحدى الشركات الرائدة في مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية، لبحث آخر مستجدات مشروع إنشاء الجراجات الذكية متعددة الطوابق بمدينة شبين الكوم. جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة، العميد محمد عدلي، مدير إدارة المرور بالمنوفية، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

وأوضح محافظ المنوفية أنه جارٍ الانتهاء قريبًا من إعداد الدراسات النهائية لإقامة هذه الجراجات الذكية بالقرب من المناطق الخدمية والحيوية، مشيرًا إلى دعمه الكامل للمشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات اللازمة لضمان تسريع منظومة العمل للبدء في أعمال التنفيذ، كونه مشروعًا حيويًا يساهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، ويحقق الانسيابية المرورية وتخفيف الاختناقات بشوارع العاصمة.

خلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لإيجاد أفكار خلاقة وحلول وطروحات مبتكرة جادة للتنفيذ لتحسين نوعية الخدمات المقدمة، فضلاً عن دعمه الكامل للمستثمرين والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية، التي تساهم بدورها في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

وثمَّن المدير الإقليمي لشركة (CRBC) مجهودات المحافظ ودوره الرائد في دعم خطط الشركة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية لتسريع خطوات إقامة مشروع الجراجات الذكية، لتصبح المنوفية أولى محافظات الجمهورية في تنفيذ هذا المشروع الرائد، ومشيراً إلى أننا قمنا خلال الفترات الماضية بزيارات ميدانية لتقييم الموقف وإعداد الدراسات تمهيداً للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع.

في نهاية اللقاء، قدم المدير الإقليمي لشركة (CRBC) هدية تراثية تذكارية لمحافظ المنوفية تقديرًا لدعمه الكامل للمشروع، كما قدم المحافظ درع المحافظة للمدير الإقليمي والوفد المرافق له تعزيزًا للشراكة الفعالة والبناءة من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في المنوفية.