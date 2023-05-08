"التعليم العالى" تعلق على تصدر مصر مؤشرات النشر العلمى

علق الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، على تصدر مصر إفريقيًا وتقدمها إلى المركز 24 عالميا في مؤشرات النشر العلمي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، إلى أن “مصر في عام 2011 كانت عدد الأبحاث العلمية التي كانت تنشرها ما يقرب من 11 ألف بحث، وفي 2022 وصلت عدد الأبحاث لـ44 ألفا و475 بحثا، وكانت تحتل المركز الـ 40 عالميًا واليوم أصبحنا في المرتبة 24 وهو ما يعكس الزيادة الكمية في عدد الأبحاث المنشورة”.

وتابع أنه مع زيادة الكم تأتي أهمية الكيف، ففي عام 2011 شهدت مصر 18% أقل من المتوسط العالمي في الاستشهاد بالأبحاث العلمية لكن النسبة اليوم ارتفعت عن المتوسط العالمي، وذلك يدل على مشاركة مصر بشكل قوي وفعال في نهضة البحث العلمي في إفريقيا والعالم.

ونوه أن 41% من الأبحاث فى عام 2011 كانت من خلال التعاون الدولي فيما ارتفعت النسبة العام الجاري لـ58.5%، مضيفا أن الجهود التي بذلت في هذا الشأن للوصول إلى تصدر مصر لمؤشرات النشر العلمي جاءت في التخطيط وفقا لرؤية مصر 2030 وبناء على ذلك تواجد استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي حددت أساسيات البحث العلمي والتي تضمنت ما يلي: