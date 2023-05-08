وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022/ 2023، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصف السادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الثانوي العام، والأول والثالث والرابع الفني.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية، حيث يؤدي اليوم 102868 طالبا امتحانات الصف السادس الابتدائي في مادتي الرياضيات والتربية الدينية، ويؤدي 106557 طالبا امتحانات الصف الأول الإعدادي في مادتي الهندسة والتربية الفنية، فيما يؤدي 39952 طالبا امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية ، بينما يؤدي 18979 من طلاب الصفين الأول والرابع الثانوي للتعليم الفني الصناعي، و17963 من طلاب الصفين الأول والثالث الثانوي للتعليم الفني التجاري والفندقي، و2892 طالبا من طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني الزراعي، مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم ووفق الجدول المعلن لكل نوعية.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر للوقوف على أي مشكلة قد تواجه أي لجنة أثناء سير الامتحانات بالمدارس، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على جميع اللجان بتوفير المناخ المناسب والهدوء، مع الحزم الشديد، وإضاءة اللجان وتهويتها لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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