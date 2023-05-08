"الملا": توصيل الغاز للمنازل أحد أهم مشروعات قطاع البترول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، الدكتور بول نومبا، المدير الإقليمى لشئون البنية التحتية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق.

وبحسب بيان لوزارة البترول، شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز وخفض الانبعاثات والتعدين.

وأكد "الملا" على أهمية الشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع البنك الدولي في العديد من المجالات، والتي تكللت بتحقيق العديد من النجاحات، من ضمنها مشروع توصيل الغاز للمنازل، والذي ساهم البنك في تمويل جانب منه.

وأشار إلى أن مشروع توصيل الغاز للمنازل يعد أحد أهم المشروعات التي يعمل على تنفيذها قطاع البترول لما له من تأثير مباشر على مستوى معيشة المواطنين كبديل لأسطوانة البوتاجاز، ما يحقق مكاسب عديدة اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وأضاف أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لخفض الانبعاثات، التي تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ السابقة "COP27"، وأن منتدى غاز شرق المتوسط له دور هام فى هذه الجهود على المستوى الإقليمى من خلال تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة.

ولفت إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار بقطاع التعدين، وأن العمل جار على تنفيذ عدة مشروعات لخفض الانبعاثات فى قطاع التعدين، معربًا عن رغبة قطاع البترول فى التعاون مع البنك الدولى لمواجهة ظاهرة التنقيب العشوائى باستغلال أفضل الممارسات العالمية.

من جهته؛ أكد المدير الإقليمى للبنك الدولي، على أهمية دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وأن البنك الدولى يدعم كل الجهود التى تبذلها مصر خلال فترة التحول الطاقى لخفض الانبعاثات بالتوازى مع توفير مورد موثوق للغاز لأوروبا بالتعاون مع الدول المجاورة، مشيرًا إلى سعى أوروبا للإسراع فى مشروعات الهيدروجين الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وثمن أهمية دور منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة ناجحة في مجال الطاقة بالمنطقة ودورها المتنامى إقليمياً ودولياً وأنه قد يصبح لها دور هام فى المستقبل فى مجالات الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات الرامية لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

وأعرب عن رغبة البنك فى مشاركة مصر في الاجتماعات التي سيعقدها خلال الفترة المقبلة حول الهيدروجين الأخضر.



وشهد اللقاء أيضًا، بحث إمكانية الاتفاق على مرحلة ثانية من دعم البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز للمنازل بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بين الجانبين؛ لبحث أفضل فرص لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بقطاع البترول.

