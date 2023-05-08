26 يونيو.. أسقفية الشباب تطلق مؤتمر لمرحلة الطفولة بحضور الأنبا موسى والأنبا رافائيل

أعلنت أسقفية الشباب التابعة للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، عن إطلاق فعاليات مؤتمر خاص لمرحلة الطفولة بدأً من يوم 26 يونيو المقبل وتستمر فعالياته حتى يوم 29 من نفس الشهر، ببيت مارمرقس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعجمي.

وينظم فعاليات المؤتمر، لجنة الطفولة بأسقفية الشباب، كما تطلق فعالياته تحت عنوان "مارو اسمو تيرو"، ويشارك بحضور المؤتمر عدد كبير من الأطفال من أولى حتى سادسة إبتدائي بجميع المحافظات المصرية.

ومن أبرز المشاركين بحضور المؤتمر، الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بالإضافة لحضور عدد من الكهنة والخدام المتخصصين للتعامب مع سن الطفولة.

وعن تنظيم المؤتمر الخاص بمرحلة الطفولة، تقود تنظيمه تاسوني فيرينا وهي إحدى المكرسات ببيت القديسة فيبي للمكرسات والمسئولة عن لجنة الطفولة وتنظيم فقراتها، ومن ضمن الخدام المسئولين عن تنظيمه أيضًا دكتور موريس جورجي أستاذ المخ والأعصاب، والمدرب المتخصص للتعامل مع سن الطفولة بأكثر الطرق الإبداعية لتوصيل الافكار والمعلومات والقصص الكنسية بطرق متنوعة هادفة مبتكرة.

كما يساعد في التنظيم عدد كبير من الخدام، على مدار عام كامل يعقدون عدة جلسات لمناقشة كيفية وضع دروس كنسية يقوم بتدريسها خدام الكنائس بجميع محافظات مصر، وتلك الدروس عبارة عن قصص من الكتاب المقدس يقومون بتبسيطها للأطفال لتكون شيقة ومفهومة لطبيعة سنهم.

كما انهم يبتكرون أفكار إبداعية يشرح بها خدام الكنائس تلك الدروس، عن طريق عقد دورات وكورسات خاصة تأهل خدام الكنائس لكيفية شرح الدروس التي يقومون بتحضيرها على مدار عام كامل.

ويشرف على عقد هذه المؤتمرات التابعة لأسقفية الشباب الأنبا موسى الأسقف العام للشباب والذي يشارك على مدار العام بحضور ما يقرب ل21 مؤتمر من بينهم مؤتمر شباب جامعة ومؤتمر الألحان والقبطي، ومؤتمر وخدام الطفولة، ومؤتمر المراحل الإعدادية والثانوية.