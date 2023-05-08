"الخارجية الصينية": عودة سوريا إلى الجامعة يساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها

رحبت الصين، اليوم الاثنين، بقرار استئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانغ ون بين"، إنهم يرحبون بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن عودتها سيساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها وتحسين نفسها، وتسريع التنمية وإعادة الإعمار في العالم العربي.

إيران ترحب بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية

ورحبت إيران، في وقت سابق، بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن حل الخلافات بين الدول الإسلامية والتقارب والتآزر بينها له نتائج إيجابية في الاستقرار وإرساء السلام الشامل، كما أنه يوفر الأرضية لتقليل التدخلات الأجنبية الهادفة للربح في القضايا الإقليمية.

وفي وقت سابق، رحب البرلمان العربي بقرار استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة.

وأوضح البرلمان، في بيان له، أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع كل الشعوب العربية، وسيسهم في تعزيز وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها الإقليمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد تطوراً إيجابياً وخطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة في سوريا.