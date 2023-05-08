زيادة فى توريد القمح المحلى.. أستاذ الاقتصاد الزراعى: الدولة تنتج 45% من الاستهلاك

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القمح يعد المحصول الاستراتيجي رقم 1 في ملف الأمن الغذائي، لذلك ينال اهتماما كبيرًا من الدولة المصرية فيما يتعلق بالإنتاج والتوريد، كاشفاً عن أن مصر تنتج نحو 45% من الاستهلاك المحلي من القمح والبالغ 21 مليون طن في الوقت الحالي، ونستورد باقي احتياجاتنا.

وأضاف صيام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 45% إلى 70% في مدى زمني 3 سنوات من الآن، فضلًا عن تركيزها على ملف التوريد والتخزين الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات فيما يتعلق بالتوريد من وقت زراعة القمح، من بينها إعلان سعر ضمان يبلغ 1250 جنيها، وهذا السعر يزيد بزيادة سعر الاستيراد تبعًا للسعر العالمي وقت الحصاد، وهذا ما حدث بالفعل إذ وصل سعره إلى 1500 جنيه حسب النقاوة.

سعر القمح وصل إلى 1500 جنيه عند درجة النقاوة العالية

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن سعر القمح وصل إلى 1500 جنيه عند درجة النقاوة العالية التي تبلغ 23 ونصف قيراط، ويقل 25 جنيها مع كل درجة أقل، وهذا السعر مشجع للمزارعين؛ حتى يحرصوا على زراعة القمح.