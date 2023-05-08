استعدادات مكثفة للصيف بمرسى مطروح

حذر مركز ومدينة مرسي مطروح في بيان صحفي زائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة في الوقت الحالي بسبب استعدادات المدينة لموسم الصيف وعدم جود خدمات وأفراد إنقاذ علي جميع شواطئ المدينة ، علما بان الشواطئ لن يتم العمل بها بشكل رسمي خلال الشهر الجاري مايو 2023 ، وتقلب حالة الجو والبحر والطقس طبقا لبيانات الأرصاد الجوية في الفترة الحالية ، فعلي الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة ، فيمكنكم الاستمتاع بالطقس الرائع والجلوس علي الكورنيش والخدمات المتوفرة بالمدينة من مطاعم وكافيهات وملاهي وحدائق ومتنزهات .

وأكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ، علي الاستعدادات المكثفة للمدينة لموسم الصيف والتجهيز ، لرفع كفاءة المرافق بالشواطئ ، ودهان البلدورات ، ورفع كفاءة الحمامات ، وانارة الاعمدة علي طول الكورنيش ، وتمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ ، بالاضافة الي أعمال تجميل والتشجير كورنيش مدينة مرسى مطروح ، في إطار استعدادات المدينة ، لاستقبال الموسم السياحي الصيفي.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح رواد الشواطئ من أهالي مطروح وضيوف المحافظة بعدم نزول البحر وممارسة السباحة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود خدمات أفراد " منقذين " وعدم العمل بالشواطئ بشكل رسمي ، علي جميع شواطئ المدينة ، ويتحمل المسئولية كل من يمارس السباحة في الوقت الحالي ، والتي قد تعرض حياته للخطر " الغرق " .

ويواصل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين استقبال طلبات الشباب المتقدمين لتراخيص الشواطئ للشماسي لصيف 2023 في الموسم السياحي، الذي بدءًا يوم الأحد الموافق 7 مايو الجاري ، بتقديم المستندات المطلوبة وهي: إيصالات السداد للتراخيص 2022، ملف كرتون، صورة البطاقة الرقم القومي، منوهًا عن كل من يتقدم لدفع السعر المقرر لرخصة الشماسي كدفعة واحدة كامل الثمن لن يتم دفع الزيادة المقررة 10% لهذا العام .

وسيتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة ، حالة البحر خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي من خلال تقارير هيئة الارصاد الجوية ، والمرور الميداني لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحالة البحرعن طريق الصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، واذاعة مطروح ، وسائل الاعلام المختلفة .