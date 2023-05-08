تقرير أمريكي: مصر تسمح بدخول السودانيين دون عوائق.. وأسوان وجهة الفارين

سلطت إذاعة “ان بي أر” (npr) الأمريكية، الضوء على أوضاع السودانيين الفارين من جحيم الحرب في السودان ولجوئهم إلى مصر بحثا عن الأمان وتحديدا مدينة أسوان، حيث يهرب السودانيين مباشرة إليها بريا.

السودانيون في مصر

وقالت مراسلة الإذاعة الأمريكية في مصر من مدينة أسوان، إن السودانيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وجنسيات أخرى تكفلت بهم الدول الأجنبية وتابعوا رحلتهم من مصر، ولكن السودانيين الذين يحملون الهوية السودانية فقط كان السفر من السودان لأسوان حيث تستقبلهم مصر.

وتابع التقرير أن السودانيين يحاولون شق طريقهم إلى مصر في رحلة شاقة.

وقال التقرير أنه حتى الآن، وصل أكثر من 50000 سوداني إلى أسوان منذ منتصف أبريل الماضي، بخلاف أن مصر تستضيف بالفعل 4 ملايين سوداني يعيشون في مصر، وفقط جزء صغير من هؤلاء مسجلون رسميًا كلاجئين تابعين للأمم المتحدة لذا فإن معظم السودانيين الذين يأتون إلى هنا يأتون بالفعل إلى هنا بتأشيرات سياحية من المحتمل أن يتم تمديدها باستمرار.

رحلة سودانية من الخرطوم لأسوان

ونقل التقرير الأمريكي عن السيدة السودانية شذى بريما قولها إنها وصلت إلى مصر بعد حوالي أسبوع من اندلاع القتال في السودان واضطرت لبيع بعض من ذهبها للقيام بالرحلة التي تستغرق أسبوعًا عبر الحدود إلى مصر، والنوم في الخارج بجوار الحافلات وعلى جانب الطريق، وكان عليها أن تفعل كل ذلك مع طفلها الذي يبلغ من العمر أسبوعين فقط بينما كانت تحاول التعافي من المخاض ولم يكن لدى طفلتها جواز سفر حتى الآن، لكن حرس الحدود المصريين سمحوا لعائلتها بالمرور.

ثم استطاعت شذى المكوث في شقة مستأجرة في القاهرة تشاركها مع بعض السودانيين الآخرين الذين تم إجلاؤهم قائلة “لا نعرف عدد الأيام - الأشهر التي سنعيش فيها هنا وأيضًا، لدينا مشاكل نقدية”.

وأوضح التقرير الأمريكي أن هناك مدارس في مصر وتحديدا في أسوان تحولت إلى ملاجئ للسودانيين، لتقديم الدعم لهم.