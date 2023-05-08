المؤبد والسجن للمتهمين بتعاطي المخدرات في الاسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من ميكانيكي بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ، مما أسند إليه، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه مما أسند إليه، والسجن 5 سنوات لسائق توك توك وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، مما أسند إليه وألزمت المحكوم عليهما الأول والثالث بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بتعاطي المخدرات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.



وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27805 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهمين وتعاطيهم المخدرات.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه نفاذا لأمر الضبط والاحضار، الصادر ضد المتهمين كل من "م.ف.ع" عامل و"أ.ال.ش" سائق توكتوك و"م.ع.م" ميكانيكي، في القضية رقم 5615 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، تمكن ضباط القسم من ضبط المتهمين، وأن التحريات السرية دلت على حيازة وإحراز المتهمين لمخدر الحشيش بقصد التعاطي وضبطهم متعاطين المخدر ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص العينات المأخوذة من المتهمين عثر بها علي نواتج مخدر الحشيش، وتبين من ملاحظات النيابة، أقر المتهم الأول والثاني والثالث بتعاطيهم المخدرات، وأضاف المتهم الثاني بتقديم المتهم الثلاث مخدر الحشيش للتعاطي، وقررت النيابة احالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، حضوريا بتوكيل للمتهمين الثاني والثالث وغيابيا للأول والرابع ، اولا بمعاقبة المتهم " ش.ع.ر" بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية ، ثانيا بمعاقبة كل من " ك.ح.ف" و " م.ر.أ" و " ع.ال.ح" بالسجن 3سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بتعاطي المخدرات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، ومصطفى حسان.

وترجع احداث القضية المقيدة، برقم 6709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب ، يفيد بضبط المتهمين لتعاطيهم مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه علي اثر تلقي قسم شرطة برج العرب بلاغا في القضية رقم 1707 لسنة 2022 جنايات قسم برج العرب ، انتقلت قوة أمنية من القسم ،الي تواجد المتهم الأول " ش.ع.ع" سائق ميكروباص ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 2 قطعة حشيش وبمواجهة أقر باجرازة المواد المخدرة للاتجار وأن المتهمين كل من " ك.ح.ف" عامل و " م.ر.ا" سائق و " ع.ال.ح" عامل، الي تعاطيهم جميعهم مخدر الحشيش ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، وقررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية.