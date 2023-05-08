بتكلفة 52 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف 8 طرق في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، بمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت المهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف 8 طرق بتكلفة 52 مليون و609 ألف جنيه وذلك خلال شهر أبريل الماضي على النحو التالي، رصف طريق جسر ترعة الفيرانية بدمنهور بطول 3 كم بتكلفة 5 مليون جنيه و 789 ألف جنيه، و رصف طريق مشروع عبد القادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعة النوبارية ، وطريق الريكو المركب بداية من الكوبرى وحتى المقابر بطول 3 كم بتكلفة 12 مليون و725 ألف جنيه.

- رصف طريق جسر ترعة الرشيدية برشيد

كما تم رصف طريق جسر ترعة الرشيدية برشيد"طريق الموقف الجديد "بطول 1.7كم بتكلفة 3 مليون و 628 ألف جنيه و رصف شارع التحرير بمدينة الدلنجات بتكلفة 4 مليون و337 ألف جنيه، ورصف طريق شبراخيت – إيتاى البارود بطول 750م بتكلفة 2 مليون و291 ألف جنيه، ورصف طريق ساحل مرقص الرابط بين الطريق الزراعى من كوبرى التوفيقية ومدينة الرحمانية بطول 4.8 كم بتكلفة 17 مليون و125 ألف جنيه.

وتم الانتهاء من رصف طريق جسر مصرف شبراخيت بالرحمانية بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و 357 ألف جنية،و رصف طريق جسر ترعة الخندق الشرقي بمدينة إيتاى البارود بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و 357 ألف جنيه.

كما يجري نهو الأعمال بطريقين وصيانة وإحلال 4 كبارى، بتكلفة 30 مليون و972 ألف جنيه، وسيتم الانتهاء من العديد من رصف الطرق والشوارع الرئيسية خلال الفترة المقبلة.