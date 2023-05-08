الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ديوان للنشر تصدر رواية "الحب تحت المطر" لـ نجيب محفوظ

جريدة الدستور

صدر حديثًا عن ديوان للنشر والتوزيع رواية "الحب تحت المطر" للروائي العالمي وأديب نوبل نجيب محفوظ، وذلك ضمن مشروع إصدار أعمال نجيب محفوظ الكاملة تباعًا عن الدار.

أما عن لوحة الغلاف فهي للفنانة هدير عبد العظيم، وقام بتصميم الغلاف فرق 40 مستقل، والإخراج الإبداعي والرسوم الداخلية ليوسف صبري.

ورواية الحب تحت المطر نشرت لأول مرة عام 1973 ولاقت شهرة كبيرة بين أوساط المثقفين، وصدرت في 168 صفحة من القطع المتوسط، وقد تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي إنتاج 1975، من إخراج حسين كمال، وبطولة ميرفت أمين وأحمد رمزي وعادل أدهم وعماد حمدي وماجدة الخطيب وحياة قنديل وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث الرواية أثناء حرب الاستنزاف بعد نكسة 1967، وتحكي كيف أثرت الحرب على حياة مجموعة من الشخصيات المتباينة. تكشف الرواية بعض أوجه النفاق المجتمعي فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية وتتناول الصراع بين "القديم" و"الحديث".

تتسارع أحداث الرواية لتبرز مشهدًا دراميًا يكشف عن مرزوق فوق سريره بالمستشفى، غارقًا الرأس والوجه بالأربطة. وبعد ذلك، يغادر مرزوق المستشفى بوجه جديد ليعلن لفتنة انتهائه، فهو لم يعد مؤهلاً ليكون ذلك المنهل الذي كان عليه. وتمضي الرواية بأحداثها، والقارئ يمضي بين سطورها، مترقبًا نهايةً أليمةً وربما سعيدةً لحب رعاه بجواره وتابعه بناظريه، من خلال خيال طواف في عالم الإنسان.

تعطي الرواية ملامح الحياة في ظل الحرب والفقر من خلال الأحداث التي حُيكت ببراعة قصصية والشخصيات التي عكست العمق في شدة بساطة الإنسان. يتناول نجيب محفوظ الفترة ما بين النكسة والعبور، حيث جسدت الرواية الحب ومشاعره المختلطة في عصر ما بعد النكسة، فجسدت "الوفاء، الخيانة، الحب والعشق، الغضب والغيرة والعلاقات غير الطبيعية وحتى القتل". 

وخاض "محفوظ" في جانب أكثر أهمية وقسوة لشباب ذلك الجيل والذي تملكته النكسة فأصبح حلمه الهجرة والهروب. يقول نجيب محفوظ في روايته "لم يعد الوطن أرضًا وحدودًا جغرافية، ولكنه وطن الفكر والروح".

غلاف الرواية
نجيب محفوظ محفوظ ديوان للنشر الحب تحت المطر رواية الحب تحت المطر الرواية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تفاصيل إعفاء قناة السويس سفينة إنقاذ خزان "صافر" من رسوم العبور

«حدث ليلا».. حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه.. وبراءة متهم بـ«خلية داعش»

لقرى "حياة كريمة".. تواصل فعاليات المشروع القومى للمراكز الرياضية فى كفر الشيخ

ضبط 15.5 كيلو "حشيش" داخل سيارة بالهرم

خالد شعبان رئيسًا لمجلس إدارة شركة كارجاس للغاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟