فكرة فيلم شوجر دادي لـ ليلى علوي وبيومي فؤاد وموعد عرضه

أيام قليلة وينطلق عرض الفيلم الجديد “شوجر دادي"، للنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، في ثاني تعاون بينهما تواليًا في السينما عقب طرح فيلمهما السابق “ماما حامل"، ليعيدا التجربة من جديد، والتي من المنتظر عرضها للجمهور في 24 مايو من الشهر الجاري.

فكرة فيلم شوجر دادي

الفيلم يتناول فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج وأمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالابناء والاحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار أجتماعي مبني على قصص متنوعه.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم شوجر دادي بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، الإعلان الرسمي للفيلم وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

وفيلم شوجر دادى يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وبجانب فيلم شوجر دادي، سيتم طرح عدد آخر من الأفلام السينمائية؛ منها فيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوي وفيلم شماريخ لآسر ياسين ومطرح مطروح للفنان محمود حميدة.

ليلى علوي

ولدت ليلى علوي لأب مصري وأم يونانية، وقد بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال. تزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال (عم خديجة الجمال) في 2007، وانفصلت عنه في 2015. ولها ابن واحد بالتبني يُدعى «خالد».