الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى علوي وبيومي فؤاد يعانيان من أزمة منتصف العمر في إعلان "شوجر دادي" (فيديو)

ابطال فيلم شوجر دادي
ابطال فيلم شوجر دادي

كشفت شركة نيوسنشري عن الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية شوجر دادي والمقرر طرحه في الصيف يوم 24 مايو بدور العرض المصرية، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 مايو.

 

ويبدأ الإعلان الرسمي بداية رومانسية تظهر حالة الحب بين شخصيتي ليلى علوي وبيومي فؤاد الزوجين السعيدين، قبل أن تتهم شخصية حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهم بأنه مريض، تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان "شوجر دادي".

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

شوجر دادي ليلى علوي بيومي فؤاد حمدي الميرغني ليلى علوي وبيومي فؤاد جوهرة فيلم شوجر دادى

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