تأجيل عرض «شوجر دادى» و«مطرح مطروح»

تبدأ السينمات عرض فيلم «شوجر دادى» للنجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد، خلال شهر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتتبدل حياته وحياة أسرته.

ويضم الفيلم عددًا من النجوم، مثل حمدى الميرغنى ومصطفى غريب وتامر هجرس.

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم «مطرح مطروح» بطولة النجم محمود حميدة والفنان كريم عفيفى، تأجيل عرض العمل لما بعد عيد الفطر، ليعرض طوال الفترة الممتدة حتى عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات فى مصر، حيث يتعرض موظف مصرى وعائلته للخطر بسبب الحرب العالمية الدائرة وقتها، ويحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية.