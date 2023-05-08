الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يبحث سبل تفعيل البروتوكول المبرم مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة بحلوان

التقى الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بالدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ لبحث سبل تفعيل البروتوكول المبرم بين المعهد، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أشرف حيدر، رئيس الجامعة. 

يأتي ذلك تأكيدًا على الدور الحيوى الذى يقوم به معهد إعداد القادة، وتماشياً مع توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم منتسبي المجتمع الجامعي، والتي تسهم في تبادل الخبرات والمعارف والمهارات المختلفة.

خلال الاجتماع تم تحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتطويرها، وتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة.

حضر الاجتماع من جانب الجامعة الدكتورة إنجي بدوي، وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية ومقرر مجلس شئون خدمة المجتمع، الدكتورة رؤيات الخطيب، أستاذ تكنولوجيا التعليم والتربية المتحفية، ومن جانب المعهد الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد، الأستاذ حمدى طه، أمين المعهد، الأستاذ مصطفى كامل، الأمين المساعد.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام، خلال استعراضه لعرض تقديمي عن أنشطة معهد إعداد القادة والدور الريادي الذي يقدمه خلال هذه الفترة، من برامج تدريبية وتأهيلية وورش عمل ولقاءات توعوية وتبادل خبرات مع المؤسسات الجامعية ووزارات الدولة المختلفة، حيث أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق رؤية مصر 2030.

ورحب الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع المعهد، وتعظيم الاستفادة من الخدمات والخبرات المقدمة لمنتسبي الجامعة، لما يساعد هذا في تحقيق رؤية القيادة السياسية في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمصر. 

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