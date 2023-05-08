الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وكيل التحنيط بالأقصر: لدينا متحف فريد من نوعه

جريدة الدستور

قالت إيمان محمود وكيل متحف التحنيط بالأقصر، إن المتحف يتميز بوجوده على ضفاف نهر النيل، ويتميز بقاعة العرض المتحفي التي تحتوي على 19 خزانة تضم كل مراحل التحنيط بدء من الوفاة حتى مراسم الدفن، وهو متحف فريد من نوعه يتحدث عن التحنيط في العالم كله، ويحكي قصة التحنيط التي كان يقوم بها المصريون القدماء بكل تفاصيلها.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن المتحف يحتفل بمرور 26 عاما على افتتاحه، مؤكدة على أهمية المتحف التاريخية من خلال شرح كل مراحل التحنيط، ووجود المومياوات المختلفة به منها مومياوات بشرية وأيضا حيوانات.

 

لم يتم اكتشاف النسب المستخدمة في التحنيط

وأشارت وكيل متحف التحنيط بالأقصر، إلى أنه لم يتم اكتشاف النسب المستخدمة في التحنيط، لكن هناك كشف عن مجموعة من المواد التي استخدمت في التحنيط مثل الراتنج السائل، والسربنتينة، والملح، ونشارة خشب، ودهون معطرة، وهي مواد استخدمها المصري القديم لحفظ الجثامين.

وأوضحت وكيل متحف التحنيط بالأقصر، أن المتحف يقوم في المناسبات بعمل بعض الاحتفالات الخاصة، منها عمل جولات إرشادية في بعض المناسبات مثل شم النسيم لزيادة الوعي الأثري للزائرين والطلبة من المدارس المختلفة، وتعريفهم بحضارة وتاريخ بلادهم.

التحنيط متحف التحنيط متحف التحنيط بالأقصر متحف فريد فريد من نوعه وكيل التحنيط بالأقصر

مواد متعلقة

العظمى تصل لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف ذروة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

شعبة المصوغات: التأكد من وجود الدمغة المصرية للحفاظ على حقوق المستهلك (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. واستمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية (فيديو)

القاهرة الإخبارية: العائلات المكسيكية لم تلتق أفرادها منذ سنوات بسبب القيود الصارمة

"القاهرة الإخبارية": مخاوف أممية بشأن سلامة محطة زابوريجيا النووية (فيديو)

شكرى: حريصون على حقن دماء الشعب السودانى وعودة الاستقرار له (فيديو)

شكرى: مصر استقبلت 57 ألف سودانى بكل ترحيب منذ بداية الأزمة

"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل انطلاق سباق انتخابات الرئاسة التركية (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير المالية يكشف آخر نتائج مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

"حطه فى برميل".. اعترافات مثيرة لمتهم بقتل شخص بقنا والتخلص من جثته

تعاون بين التموين والإنتاج الحربى لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

المركز المصري الألماني ينفذ دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز جرجا بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن