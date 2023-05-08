وكيل التحنيط بالأقصر: لدينا متحف فريد من نوعه

قالت إيمان محمود وكيل متحف التحنيط بالأقصر، إن المتحف يتميز بوجوده على ضفاف نهر النيل، ويتميز بقاعة العرض المتحفي التي تحتوي على 19 خزانة تضم كل مراحل التحنيط بدء من الوفاة حتى مراسم الدفن، وهو متحف فريد من نوعه يتحدث عن التحنيط في العالم كله، ويحكي قصة التحنيط التي كان يقوم بها المصريون القدماء بكل تفاصيلها.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن المتحف يحتفل بمرور 26 عاما على افتتاحه، مؤكدة على أهمية المتحف التاريخية من خلال شرح كل مراحل التحنيط، ووجود المومياوات المختلفة به منها مومياوات بشرية وأيضا حيوانات.

لم يتم اكتشاف النسب المستخدمة في التحنيط

وأشارت وكيل متحف التحنيط بالأقصر، إلى أنه لم يتم اكتشاف النسب المستخدمة في التحنيط، لكن هناك كشف عن مجموعة من المواد التي استخدمت في التحنيط مثل الراتنج السائل، والسربنتينة، والملح، ونشارة خشب، ودهون معطرة، وهي مواد استخدمها المصري القديم لحفظ الجثامين.

وأوضحت وكيل متحف التحنيط بالأقصر، أن المتحف يقوم في المناسبات بعمل بعض الاحتفالات الخاصة، منها عمل جولات إرشادية في بعض المناسبات مثل شم النسيم لزيادة الوعي الأثري للزائرين والطلبة من المدارس المختلفة، وتعريفهم بحضارة وتاريخ بلادهم.