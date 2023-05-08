الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الإثنين 8 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

تقدم "الدستور"، حظك اليوم الإثنين، لجميع مواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان

قد تزعجك المرارة بشأن مشكلة ما، لكنك لن تدعها تؤثر على كفاءتك، التفكير الحاد سيبقيك متقدمًا بخطوة على شخص يحاول أن يحاصرك، قد يفكر رجال الأعمال في التعاون مع منافس لتعزيز الأرباح، ستكون الرحلة مع الأصدقاء ممتعة وعلاجية.

برج العقرب

ستكون قادرًا على جمع الأموال لشراء شيء أساسي، قد يحصل أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال الاستعراضية أو المجالات الإبداعية على فرصة للترويج لأنفسهم، يمكن أن يؤدي تغير الطقس إلى خسائر فادحة لذا اتخذ التدابير الوقائية، لقاء الأصدقاء والعلاقات لا يمكن استبعاده، سوف تسعد بمرافقة الأصدقاء أو العلاقات في رحلة ممتعة.

برج الحوت

لن يخذلك أي شخص كنت تعول عليه للحصول على مساعدة مالية، من المتوقع التفوق في مجال خبرتك حيث يتألق نجومك المحترفون، يمكنك إضافة الأصول غير المنقولة من خلال الميراث، الوضع التنافسي على الصعيد الأكاديمي سيخرج أفضل مالديك

صفات مواليد أصحاب الأبراج المائية 
أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك هُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، ومن سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

حظك اليوم أبراج مائية برج السرطان برج العقرب برج الحوت

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