الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات المسلحة السودانية تؤكد استقرار الأوضاع فى جميع المدن

السودان
السودان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد، عن استقرار الأوضاع فى جميع المدن السودانية.

وقال القوات المسلحة السودانية فى بيان لها نشره على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، إن الموقف العملياتي مستقر في جميع مدن البلاد، إلا من بعض المناوشات مع قوات الدعم السريع التي تتوزع في أجزاء من مدن العاصمة الثلاث.

وأضاف القوات المسلحة السودانية، أنه تم القبض علي عدد من قناصة قوات الدعم السريع واستلام ما بحوزتهم من أسلحة القنص، مضيفة أنه تم القبض أيضًا على أحد المتمردين برتبة الملازم وعربة بفلو وحافلة يقودها متمردون في بحري، كما تم القبض على عربة إسعاف مسروقة من أحد المستشفيات يقودها اثنان من لجان المقاومة متعاونين مع قوات الدعم السريع.

فيما أشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن قواتها رصدت هروب مجموعة من قوات الدعم السريع علي متن 40 عربة متجهة إلى غرب البلاد.

وأكد القوات المسلحة السودانية، أنه جار رصد تجمعات وتحركات لعدد كبير من قوات الدعم السريع تحركت من طيبة وأبودريش للتزود بالوقود، بجانب تسليح مجموعة أخري من العربات المقاتلة، مشددة على أن قواتها في كامل الجاهزية للتعامل مع أي متغيرات في الموقف.

وجددت القوات المسلحة السودانية من خلال بيان اليوم، دعوتها إلى أفراد قوات الدعم السريع بالاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية، مشيرة إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلى بلادهم في حالة تسليمهم.

جامعة الدول العربية: أزمة السودان شأن داخلى غير مسموح للقوى الخارجية بالتدخل فيه

وفى وقت سابق من اليوم، أكد مجلس جامعة الدول العربية، أهمية الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنًا داخليًا سودانيًا، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبًا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين. 

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