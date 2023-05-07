الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد سليمان: انسحاب الزمالك من السوبر "قرار جماهيري"

أحمد سليمان
أحمد سليمان

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه للمرة الأولى يوجد اتفاق داخل القلعة البيضاء بقرار الاعتذار عن لعب كأس السوبر. 

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن انسحاب الزمالك قرار جماهيري، لأن الاتحاد كان متعسف مع الزمالك، ولم يوضح بعض المواقف، ولم يوضح الموقف القانوني للجان التي تحكم بين الأندية وبعضها، وتكييفها القانوني، مثل لجنة الاستناف ولجنة الانضباط، وكذلك تأخير تنفيذ العقوبات.

وأردف: "كل جمهور الزمالك رأى ظلم غير طبيعي، وأراد الانسحاب، والمسئول لازم يكون عاطفي لأن شعبيته واستثماراته من الجمهور". 

الزمالك انسحاب الزمالك مباراة السوبر قرار جماهيري أحمد سليمان

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