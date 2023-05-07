الخارجية الروسية ترحب بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

رحبت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأحد، بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عقب 12 عامًا من الانقطاع.

وأكدت الخارجية الروسية أن خطوة عودة سوريا للجامعة العربية ستساهم في تحسين الأجواء في الشرق الأوسط، وفقاً لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

وتابعت الخارجية الروسية في بيان لها، "نتوقع أن تدعم الدول العربية سوريا في عملية إعادة الإعمار".

وزارة الخارجية القطرية تعلق على قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وفي وقت سابق من اليوم، علقت دولة قطر، على قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، أن موقف الدوحة من التطبيع مع الحكومة السورية لم يتغير.

جاء هذا وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا.

وقال الأنصاري إن بلاده تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.

كما أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية القطرية عن تطلع بلاده إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعًا للحكومة السورية لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته.

وطالب الأنصاري الحكومة السورية بضرورة العمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري، وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد متحدث الخارجية القطرية دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.