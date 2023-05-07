"صيدلة بني سويف" تنظم ملتقى الخريجين السنوي

شاركت إدارة الصيدلة بمديرية صحة بني سويف وعدد من الصيادلة بمديرية الصحة في فعاليات ملتقى الخريجين السنوي والذى نظمته كلية الصيدلة بجامعة بني سويف لرفع كفاءة الخريجين وطلبة السنة النهائية بكلية الصيدلة وبمناسبة حصول كلية الصيدلة على اعتماد الجودة المؤسسي.

جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين جامعة بني سويف ومديرية الصحة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور باسم أنور عميد كلية الصيدلة.

وكرم الدكتور باسم أنور عميد كلية الصيدلة الدكتورة منى أبوزيد مدير إدارة الصيدلة، والدكتور أيمن جبر مدير إدارة التفتيش الصيدلى، والدكتورة هبه صبرى مدير إدارة النفايات الطبية بالمديرية وعدد من الصيادلة تقديرا لجهودهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمي للخريجين.