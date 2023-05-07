الرئيس الأمريكي يأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على أرواح ضحايا ولاية تكساس

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتنكيس الأعلام حدادًا على أرواح ضحايا إطلاق النار فى ولاية تكساس.

وقال البيت الأبيض في بيان له نشره نقلا عن الرئيس الأمريكي، أمرت بخفض أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وجميع المباني الحكومية والساحات العامة، والمواقع العسكرية والقواعد البحرية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأشار بيان البيت الأبيض إلي أن الأعلام ستبقى منكسة حتى 11 مايو الجاري.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 اخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس أنس السبت.

من جانبها، أطلقت قوات الأمن الأمريكي النار على المسلح، وما زالت قوات الشرطة تبحث عن مسلح ثان كان معه.

قتلى وجرحى جراء الحادث.. مقتل مطلق النار بمركز تجارى بتكساس

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بمقتل مطلق النار في حادثة بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت القناة أنه سقط قتلى وجرحى جراء الحادث، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في التحقيقات حول الحادث.

وقال شهود عيان إنه تم إطلاق حوالي 60 طلقة بالمركز التجاري خلال الحادث، وطالبت قوات الشرطة الأمريكية السكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

وأطلق مجهول، فجر اليوم، النيران داخل أحد المراكز التجارية بولاية تكساس الأمريكية، وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت بطائرة مسيّرة المتسوقين وموظفي المتجر يهرعون إلى مواقف السيارات.

والأربعاء، لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 أخرى، جراء إطلاق النار في قاعة انتظار بأحد مستشفيات مدينة أتلانتا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية .

وقالت قوات الشرطة الأمريكية انذاك، مطلق النار الذي شهده مستشفى نورث سايد، يدعى ديون باترسون وهو عنصر سابق في شرطة خفر السواحل الأمريكية، وتم اعتقاله بالرغم من هروبه عقب تنفيذه للحادثة.