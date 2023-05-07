نائب رئيس «الفيدرالى الأمريكى»: التوقف عن رفع سعر الفائدة مرهون بوصول التضخم إلى 2%

توقع جوناثان ويليس، نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى بولاية أتلانتا الأمريكية، حدوث زيادة طفيفة فى معدلات البطالة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مع استمرار البنك فى سياسة رفع أسعار الفائدة.

وقال «ويليس» فى حوار مع «الدستور»، إن «الفيدرالى» قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة، فى حال حققت سياسته موقفًا تقييديًا بدرجة كافية من السياسة النقدية، ووصل التضخم إلى مستوى قريب من ٢٪.

■ ما أبرز السياسات التى يتبناها مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فى الولايات المتحدة؟

- رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «FOMC»، المعدل المستهدف للأموال الفيدرالية، بمقدار ٥ نقاط مئوية منذ مارس ٢٠٢٢، كجزء من جهودها لتحقيق الحد الأقصى من التوظيف والتضخم بمعدل ٢٪ على المدى الطويل، والتغييرات فى معدل هدف الأموال الفيدرالية، هى الوسيلة الأساسية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لتعديل موقف السياسة النقدية.

■ لماذا يلتزم الاحتياطى الفيدرالى بسياسة رفع أسعار الفائدة؟

- رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاقها الحالى من ٥ إلى ٥.٢٥٪ خلال اجتماعها الأخير، لأنها ترى أن هذا الإجراء مناسب من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية، مقيد بما يكفى لإعادة التضخم إلى ٢٪ بمرور الوقت.

■ هل هناك آليات بديلة يمكن أن يلجأ إليها الاحتياطى الفيدرالى بدلًا من الرفع المستمر لأسعار الفائدة؟

- يعد تحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأداة الأساسية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى لإجراء السياسة النقدية، عندما يحتاج إلى تحقيق موقف تقييدى للسياسة، لتعزيز أهدافه المتمثلة فى أن يكون الحد الأقصى من التوظيف والتضخم عند معدل ٢٪ بمرور الوقت.

■ هل نجحت إجراءات الاحتياطى الفيدرالى فى خفض معدلات التضخم؟ أم أن لها تأثيرات معاكسة؟

- تسهم إجراءات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى فى خفض معدل التضخم، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى، هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى «PCE».

ووصل مقياس التضخم الاستهلاكى هذا إلى ذروته، عند معدل ٧٪ فى يونيو ٢٠٢٢. ومنذ ذلك الوقت، تباطأ التضخم تدريجيًا إلى قيمته الحالية البالغة ٤.٢٪ فى مارس ٢٠٢٣.

وفى ملخص لجنة السوق المفتوحة للتوقعات الاقتصادية فى مارس ٢٠٢٣، توقع متوسط أعضاء اللجنة استمرار تضخم نفقات الاستهلاك الشخصى فى التباطؤ، إلى ٣.٣٪ بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، و٢.٥٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و٢.١٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٥.

■ ألا تتوقع أن يواصل «الاحتياطى الفيدرالى» رفع أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة؟

- فى بيانها عقب اجتماعها هذا الأسبوع، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: «ستراقب اللجنة عن كثب المعلومات الواردة وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية، وعند تحديد المدى الذى قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية، لإعادة التضخم إلى ٢٪ بمرور الوقت، وستأخذ اللجنة فى الاعتبار التشديد التراكمى للسياسة النقدية، والتأخيرات التى تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادى والتضخم».

■ متى سيتوقف «الاحتياطى» عن رفع أسعار الفائدة؟

- اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قالت إنه خلال تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب، إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها.