إزالة 138 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ١٢ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة على مساحة ١٨٨٨ مترًا مربعًا تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمركز ومدينة فارسكور، وذلك ضمن حملات الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

وأضافت محافظ دمياط أنه قد بلغ إجمالي ما تمت إزالته حتى الآن ١٣٨ حالة تعدٍّ بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة إجمالية ٢١١٥٦ مترًا مربعًا، مؤكدة على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وقد وجهت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة لكل رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدٍّ فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمتابعة محطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب والسعر الرسمى للسولار عقب تحريكه بمعدل زيادة جنيه واحد للتر بناءً على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ومنع أى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة أو استغلال المواطنين، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها لليوم الثالث على التوالى والتى استهدفت المرور على عدد ٧٢ محطة وقود بمختلف أنحاء المحافظة.

حيث تم خلالها الوقوف على الرصيد المتوفر من المنتجات البترولية والالتزام ببيع السولار بالسعر المحدد، كما تم ضبط ٨ مخالفات فى هذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتابع اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، كل التطورات التنفيذية لأعمال شبكات مياه الشرب وتوسعات محطات المياه وشبكات وروافع الصرف الصحى بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى".