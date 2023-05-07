"مرض الفتيات".. طبيب يوضح علامات فقدان الشهية العصبي؟

هناك الكثير من الأمراض العقلية والنفسية التي لها الكثير من التأثيرات على الصحة الجسدية، من بينها مرض "اضطرابات الأكل النفسية" والتي يعتبر "فقدان الشهية العصبي".

أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن فقدان الشهية العصبي، هو اضطراب في الأكل يتميز بانخفاض غير طبيعي في وزن الجسم ناتج عن سوء التغذية.

غالبًا ما يكون لدى الشخص الذي يعاني من مرض فقدان الشهية تصور مشوه لوزنه وخوف شديد من زيادة الوزن، ففقدان الشهية ليس اختيارًا أو بدعة أو مرحلة، بل شعور داخلي مؤلم من الخوف المرتبط بالطعام وبإدراك الجسد.

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، فإن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية معرضون بنسبة تصل إلى عشر مرات للوفاة نتيجة لمرضهم مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة، بسبب المضاعفات من الجوع مثل السكتة القلبية، فشل الأعضاء، واختلال توازن السوائل والانتحار.

علامات التحذير م ن فقدان الشهية العصبي

قالت استشاري الطب النفسي، عادةً ما يزن الأشخاص المصابون بفقدان الشهية أنفسهم بشكل متكرر، ويقسمون الطعام بعناية، ويأكلون كميات صغيرة من مجموعة ضعيفة من الأطعمة، وقد يصاحب القلق أو الاكتئاب أو صعوبة التركيز.

كما أن السعي الشديد وراء النحافة، من العلامات التحذيرية لفقدان الشهية العصبي، بالإضافة إلى عدم الرغبة في الحفاظ على وزن صحي، تشويه صورة الجسد، الخوف الشديد من زيادة الوزن، الإفراط في ممارسة الرياضة وسوء استخدام مدرات البول أو حبوب الحمية أو المسهلات.

ويمكن أن يبدأ فقدان الشهية مبكرًا في سن الثامنة وحتى منتصف العمر، ولكن ظهوره يكون أكثر شيوعًا في فترة البلوغ أو بعده مباشرة، فمن المرجح أن يعاني البالغون من انخفاض كبير في الوزن، بينما قد يفشل المراهقون أو الأطفال في اكتساب الوزن.

غالبًا ما تعاني الإناث إما من تأخر في بدء الدورة الشهرية أو فقدان أداء الدورة الشهرية، فقد توجد أيضًا حالات طبية أخرى، مثل فقر الدم وجفاف الجلد وفروة الرأس وهشاشة العظام وانخفاض درجة حرارة الجسم وزرقة أطراف الأصابع وبطء التفكير بسبب انكماش الدماغ.

كما يعاني كل شيء في الحياة اليومية المعتادة للشخص المصاب بفقدان الشهية العصبي، حيث تتحكم الحالة في الأفكار والسلوكيات، الروابط الأسرية، الصداقات، العلاقات الرومانسية والعمل.