"عريس طنطا".. قاتل عروسه بين الخلل النفسى ودوافع جنون العظمة

حلل الدكتور وليد هنيدي، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، السلوك النفسي للمتهم بقتل زوجته وطعنها في أول أسبوع زواج في مدينة طنطا، في محافظة الغربية.



تحليل السلوك العدواني للمتهم

وقال إن المتهم من الشخصيات التي لا تمتلك نمط التنشئة الاجتماعية السوية، فلا يمتلك ثقافة الحوار ويلجأ للسب والقذف كأسلوب في التعامل مع المتهمين، وقد يكون هذا هو السبب في دوافعه للجريمة خاصة أن من أهم أقواله أن المتهمة لا تطيع أوامره.

جنون عظمة

كما يرجح أن يكون مصابا بمرض جنون العظمة، حيث نشأ كشخص مدلل لا يعارض أحد أوامره، وتعايره وتحدثه بطريقة غير لائقة له وبمعارضتها ارتكب جريمته، إلى أنه دخل مرحلة جديدة من حياته لم يعلم كيفية التعامل مع زوجته، كل هذا تسبب في عوامل نفسية، مثل الإحباط والضغط النفسي وعدم إشباع الحاجة، وقد يكون تعاطي المخدرات هو ما جعله غير مدرك بتصرفه العدواني تجاه زوجته.

تفاصيل البلاغ

كان مركز طنطا تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول "آية. ق"، 24 عامًا، إلى المستشفى العام بطنطا مصابة بعدة طعنات فى أماكن متفرقة فى الجسد، ومصابة بنزيف حاد أدى إلى وفاتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 3 أيام على زواجهما، وخلال اليوم الرابع عايرته العروس بضعفه وعدم قدرته الجنسية، وتطور الأمر إلى أن تعدى عليها بالضرب، وسمع الجيران أصواتهما إلا أنهم لم يتدخلوا؛ ليتطور الأمر بأن استل سكينًا وطعنها به لتلقي مصرعها على الفور.